Россельхознадзор Приморья нашел ртуть в масляной рыбе из Вьетнама и Кореи

С начала 2026 года это уже шестой случай превышения ртути в импортной рыбе Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье специалисты ведомства подтвердили опасный токсичный элемент в импортной рыбной продукции. Общий вес зараженных партий превысил 38 тонн. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как уточнили в Приморском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», пробы от партий масляной рыбы из Вьетнама и Республики Корея отобрали во Владивостокском морском рыбном порту. Лабораторные испытания показали: в каждой партии содержание ртути превысило допустимую норму в 0,2 мг/кг. Удалить этот токсичный элемент кулинарной обработкой невозможно.

Информацию о нарушениях внесли в систему «Веста» и направили в управление Россельхознадзора. С начала 2026 года это уже шестой случай превышения ртути в импортной рыбе, общий вес небезопасных партий достиг почти 100 тонн.

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