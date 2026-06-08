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НовостиОбщество8 июня 2026 5:59

В Арсеньеве суд прекратил дело против ИП после гибели ребенка на складе

Трагедия произошла 22 марта 2026 года
Евгения Богданова
Уголовное дело прекращено, предприниматель освобожден от уголовной ответственности

Уголовное дело прекращено, предприниматель освобожден от уголовной ответственности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Арсеньеве Приморского края суд прекратил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвинявшегося в неосторожном причинении смерти ребенку. Стороны примирились. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Трагедия произошла 22 марта 2026 года. Бизнесмен организовал складирование пиленых бревен на участке в районе улицы Вокзальной. Территорию не огородили, не установили предупреждающие знаки и не ограничили доступ посторонних. В результате туда беспрепятственно зашел мальчик 2014 года рождения, залез на штабель круглого леса, бревна скатились и придавили ребенка. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

На предварительном слушании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении дела за примирением сторон. Она пояснила, что подсудимый полностью возместил материальный ущерб и моральный вред, принес извинения и претензий к нему нет. Суд учел, что обвиняемый не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести, и удовлетворил ходатайство. Уголовное дело прекращено, предприниматель освобожден от уголовной ответственности.

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