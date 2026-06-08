В Арсеньеве суд прекратил дело против ИП после гибели ребенка на складе

Уголовное дело прекращено, предприниматель освобожден от уголовной ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Арсеньеве Приморского края суд прекратил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвинявшегося в неосторожном причинении смерти ребенку. Стороны примирились. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Трагедия произошла 22 марта 2026 года. Бизнесмен организовал складирование пиленых бревен на участке в районе улицы Вокзальной. Территорию не огородили, не установили предупреждающие знаки и не ограничили доступ посторонних. В результате туда беспрепятственно зашел мальчик 2014 года рождения, залез на штабель круглого леса, бревна скатились и придавили ребенка. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

На предварительном слушании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении дела за примирением сторон. Она пояснила, что подсудимый полностью возместил материальный ущерб и моральный вред, принес извинения и претензий к нему нет. Суд учел, что обвиняемый не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести, и удовлетворил ходатайство. Уголовное дело прекращено, предприниматель освобожден от уголовной ответственности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.