На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10 километров

Пока пеплопада в населенных пунктах нет Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 8 июня на Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Шивелуч – столб поднялся на 10 тысяч метров. Это почти втрое выше самого исполина (3283 метра). Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Пепловый шлейф ушел в северо-западном направлении, вглубь полуострова. Если ветер сменится, небольшое количество пепла может осесть в Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском округах. Пока пеплопада в населенных пунктах нет. Вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности.

Специалисты напоминают правила безопасности: при пеплопаде нужно закрыть окна и двери, не выходить на улицу без нужды, использовать респираторы или влажные повязки с содой. Технику лучше укрыть пленкой и не включать. Уличную одежду не заносить в дом. После пеплопада чистить крышу и желоба в защитных очках и респираторе, а также обновить домашний запас необходимых средств.

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