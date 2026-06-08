В Приморье больше всего мальчиков родилось в январе

В первую неделю лета в крае родились 265 детей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае за первые шесть месяцев года родились 5 413 детей. Самый большой прирост мальчиков зафиксирован в январе, а девочек – в мае. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Из общего числа новорожденных (2 816 мальчиков и 2 597 девочек) пик рождаемости среди мужского пола пришелся на первый месяц года – тогда появились на свет 638 малышей. У девочек рекордным стал май: в этом месяце родились 592 девочки.

В первую неделю лета в крае родились 265 детей (138 мальчиков и 127 девочек). Для 100 семей этот ребенок стал первым, в 93 семьях – вторым, в 49 – третьим, в 18 – четвертым, еще в пяти семьях появились пятые и шестые дети. Также на прошлой неделе зарегистрирована одна двойня – оба мальчика.

Врачи напоминают, что будущие родители могут пройти бесплатную диспансеризацию репродуктивного здоровья в поликлиниках по месту жительства, чтобы подготовиться к рождению здорового малыша.

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