Контрабандистов леса на 600 миллионов взяли под стражу в зале суда Уссурийска

Расследование вело УФСБ по Приморскому краю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске суд взял под стражу мужчину и женщину, признанных виновными в контрабанде лесоматериалов на сумму около 600 миллионов рублей в Китай. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

С 2018 по 2020 год организованная группа вывозила лес за границу, подавая в таможню ложные декларации и фиктивные контракты от подставных руководителей. Один из участников дела осужден ранее. Подсудимые вину не признали.

Мужчина получил восемь лет шесть месяцев колонии строгого режима. Женщине назначили семь лет шесть месяцев и штраф 700 тысяч рублей, но отсрочили наказание до достижения ее ребенком 14 лет. Расследование вело УФСБ по Приморскому краю.

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