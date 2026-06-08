Приморца подозревают в неуплате 216 миллионов рублей таможенных платежей

Подозреваемый признал вину, расследование продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело против бизнесмена, который, по версии следствия, уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 216 миллионов рублей при экспорте кукурузы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным Дальневосточного таможенного управления, директор местной компании подал шесть деклараций с ложными сведениями на Владивостокский таможенный пост. Мужчина исказил данные о производителе, местах хранения товара и заявил о партиях, которых не существовало.

Это позволило ему применить нулевую ставку вывозной пошлины. Дело заведено по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ. Подозреваемый признал вину, расследование продолжается.

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