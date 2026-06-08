Японского морского судака впервые этим летом поймали у берегов Приморья

Японский морской судак распространен у тихоокеанского побережья Японии Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье рыбак-любитель поймал молодую особь японского морского судака – редкий для российских вод вид. Специалисты связывают эту находку с необычно ранним проникновением теплых вод и активной миграцией субтропических рыб к побережью региона. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Это произошло в устье реки Барабашевки. Как сообщила пресс-служба ННЦМБ ДВО РАН, раньше в заливе Петра Великого на северной границе ареала вида встречались только единичные экземпляры в очень теплые годы, хотя молодь изредка отмечалась летом в устьях рек Южного Приморья. В этом году уже в начале июня у берегов края наблюдается нетипично много южных мигрантов – сардина, анчоус, скумбрия, полурыл, а также морские коньки, которых в прошлом году фиксировали только во второй половине июня.

Старший научный сотрудник лаборатории ихтиологии Владимир Шелехов отметил, что ситуация выглядит необычной даже на фоне общей тенденции потепления – температура воды у острова Русский составляет около 14 градусов, но в акватории уже присутствуют виды, характерные для более теплого периода.

Японский морской судак распространен у тихоокеанского побережья Японии, в Желтом и Восточно-Китайском морях. Взрослые особи достигают метра в длину и веса более 10 килограммов, а пойманный экземпляр – около 30 сантиметров.

Первое сообщение о поимке такого судака в Северном Приморье опубликовали в 2005 году (район реки Самарга), затем в 2014 году вид достоверно зарегистрировали у берегов Сахалина – и тоже в середине июля, что делает нынешнюю июньскую находку еще более примечательной. Ученые связывают продвижение субтропических видов на север с усиленным переносом теплых вод через Корейский пролив и ожидают, что в ближайшие годы список таких рыб в водах Приморья пополнится, а некоторые редкие южные виды со временем станут обычными обитателями местной акватории.

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