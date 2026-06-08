В Приморье осудили группу, которая вовлекала женщин в проституцию

У осужденных конфисковали деньги и имущество Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Владивостока вынес приговор трем местным жителям, которые четыре года содержали притон и вовлекали женщин в занятие проституцией. Каждого из них приговорили к условному сроку от четырех до пяти лет лишения свободы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установило следствие, с 2021 по 2024 год подсудимые действовали в составе организованной группы ради незаконного дохода. Они размещали в интернете объявления о высокооплачиваемой работе во Владивостоке, приглашали женщин на встречи, а затем уговорами и обещаниями материального благополучия склоняли их к оказанию интимных услуг за плату.

Суд признал их виновными по двум статьям УК РФ. Помимо условных сроков у осужденных конфисковали в доход государства более 253 тысяч рублей, мобильные телефоны, планшеты, внедорожник Mercedes-Benz G500 и нежилое помещение, которое использовалось в преступной деятельности.

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