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НовостиПроисшествия8 июня 2026 11:54

В поселке Угольные Копи арестовали мужчину за покушение на убийство девушки

Он хотел убить незнакомую девушку из хулиганских побуждений
Евгения Богданова
Мужчина останется под стражей на время расследования

Мужчина останется под стражей на время расследования

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Чукотском автономном округе суд отправил под стражу 41-летнего жителя поселка Угольные Копи. Его обвиняют в том, что он хотел убить незнакомую девушку из хулиганских побуждений. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным следствия, вечером 24 мая 2026 года обвиняемый зашел в местный магазин. Там он разбил стеклянную бутылку и острым осколком несколько раз ударил девушку по шее. Потерпевшая смогла вырваться и убежать – это спасло ей жизнь. Суд поддержал ходатайство следователя, и мужчина останется под стражей на время расследования.

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