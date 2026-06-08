В поселке Угольные Копи арестовали мужчину за покушение на убийство девушки

Мужчина останется под стражей на время расследования Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Чукотском автономном округе суд отправил под стражу 41-летнего жителя поселка Угольные Копи. Его обвиняют в том, что он хотел убить незнакомую девушку из хулиганских побуждений. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным следствия, вечером 24 мая 2026 года обвиняемый зашел в местный магазин. Там он разбил стеклянную бутылку и острым осколком несколько раз ударил девушку по шее. Потерпевшая смогла вырваться и убежать – это спасло ей жизнь. Суд поддержал ходатайство следователя, и мужчина останется под стражей на время расследования.

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