В Приморье 9 июня ожидаются дожди, грозы и туманы

Днем воздух прогреется до +16, +21 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 9 июня, погоду в Приморском крае определяет поле пониженного давления. В регионе пройдут небольшие и умеренные дожди, днем в отдельных районах – ливни с грозами, а на побережье местами возможен туман. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ветер будет дуть юго-западный и западный, умеренный, местами сильный. Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса. На восточном побережье будет прохладнее – до +10...+15 градусов.

Во Владивостоке облачно, днем с прояснениями, местами туман, температура днем +17...+19 градусов. В Уссурийске временами небольшой дождь, днем +19...+21. В Находке также облачно, днем +19...+21. Температура воды в Амурском заливе составляет +14, в бухте Находки +12, в заливе Посьета +15.

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