Прокуратура помогла инвалиду вернуть деньги за лекарства в Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Находке прокуратура через суд добилась денежной компенсации для жительницы Фокино с инвалидностью, которой пришлось самой покупать препараты от онкологии. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из-за нарушений со стороны медицинских организаций женщине вовремя не выдали положенные бесплатные медикаменты. В связи с пропуском сроков пациентка была вынуждена приобретать дорогостоящие средства самостоятельно. В целях защиты прав инвалида прокурор Находки подал иск к медицинской организации. Он потребовал вернуть 105 тысяч рублей, потраченных на жизненно важные препараты, а также выплатить 15 тысяч рублей компенсации за моральный вред.

«Установлено, что жительница Фокино, являющаяся инвалидом и страдающая онкологическим заболеванием, не обеспечена бесплатными лекарственными препаратами по причине нарушения медицинскими организациями порядка оказания медицинской помощи», – рассказали в прокуратуре.

Суд полностью поддержал требования прокурора. Медицинской организации предстоит перевести пациентке все назначенные суммы.

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