Суд вернул в федеральную собственность участки в бухте Муравьиной в Приморье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме прокуратура добилась возвращения незаконно переданных в частные руки участков в районе бухты Муравьиной обратно в федеральную собственность. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Проверка показала, что земли отдали людям прямо в границах водного объекта и его береговой полосы. По закону такая территория шириной 20 метров предназначена для общего пользования и не подлежит приватизации. Дополнительно выяснилось, что проезд к частным владениям проходил через детский оздоровительный лагерь, создавая угрозу жизни и здоровью отдыхающих. Городской суд изначально отказал в иске, но надзорное ведомство оспорило это решение.

«Суд апелляционной инстанции признал позицию прокуратуры обоснованной: право собственности граждан на указанные земельные участки признано отсутствующим, участки подлежат снятию с кадастрового учета», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Решение апелляционного суда вступило в законную силу. Незаконно переданные территории окончательно возвращаются государству, а все данные о частном владении удалят из реестра.

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