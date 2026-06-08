Школьников начали обманывать фальшивыми предложениями о работе в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

Правительство Приморского края предупредило о появлении новой схемы обмана школьников. Мошенники звонят подросткам или пишут в мессенджерах с предложением заработать на летних каникулах. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Преступники завлекают школьников обещаниями выгодных условий и гибкого графика. После того как человек заинтересовался, ему присылают ссылку якобы для официального оформления на работу. На самом деле этот адрес ведет на ложный сайт, который создали для сбора личной информации.

«Преступники пишут в мессенджерах или звонят на телефон с предложением о работе на летние каникулы. Они предлагают выгодные условия и гибкий график, а затем присылают ссылку якобы для оформления на работу. Она ведет на ложный сайт», – рассказали в правительстве Приморского края.

Жителей призывают быть максимально бдительными и ни в коем случае не вводить свои данные на незнакомых ресурсах. Тем, кого уже успели обмануть, рекомендуют обращаться за помощью в правоохранительные органы.

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