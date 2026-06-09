Суд обязал снести трехэтажное торговое здание на Тобольской во Владивостоке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Арбитражном суде Приморского края вынесли решение о сносе трехэтажного нежилого здания на улице Тобольской. Торговый объект признали самовольной постройкой по иску администрации города. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Индивидуальный предприниматель пытался доказать, что купил недвижимость в 2021 году у женщины, чей муж якобы владел постройкой еще с августа 1994 года. Однако в нотариальном архиве записей о такой сделке просто не оказалось.

Более того, геологические карты 1998 года подтвердили, что в то время участок пустовал. В ходе проверок выяснилось, что сооружение возвели только после апреля 2014 года без разрешительных документов прямо на муниципальной земле. Сейчас строение представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

«В рамках рассмотрения дела судом первой инстанции получена информация из нотариального архива Приморской краевой нотариальной палаты, согласно которой сведения о заключении договора купли-продажи от 09.08.1994 отсутствуют», – рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

В итоге инстанция полностью поддержала требования администрации города и отказала предпринимателю в его встречном иске о признании прав на территорию. Теперь незаконную постройку должны снести, а детали разбирательства уже доступны для ознакомления в интернете.

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