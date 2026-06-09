Россельхознадзор отправил на дозаморозку 52 тонны минтая в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце апреля на складе-холодильнике во Владивостоке инспекторы нашли нарушение температурного режима при перевозке 52,5 тонны тихоокеанского минтая. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты Россельхознадзора досмотрели три партии обезглавленной мороженой рыбы. Отправителем и получателем груза выступало одно предприятие из Екатеринбурга. Во время обязательных замеров в толще продукции проверяющие обнаружили, что температура составляет минус 9,5, 12,2 и 12,7 градуса.

По техническим регламентам безопасности и условиям изготовления показатель должен держаться на уровне минус 18 градусов. Из-за такого несоответствия товар направили на обязательную дозаморозку.

«Дело рассмотрено 3 июня. В связи с тем, что нарушение обществом допущено впервые, принято решение о назначении административного наказания в виде предупреждения», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По факту нарушения инспекторы завели административное производство. Поскольку транспортная компания оступилась впервые, специалисты после рассмотрения материалов ограничились официальным предупреждением.

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