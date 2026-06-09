Матросу морского судна вернут более полумиллиона рублей долга в Приморье Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Владивостока обязал работодателя выплатить более полумиллиона рублей задолженности по заработной плате бывшему матросу морского судна. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина трудился на корабле с февраля 2024 года. В марте 2026 года он решил уволиться по собственной инициативе, расторгнув трудовой договор. Однако в последний рабочий день компания не произвела с ним окончательный расчет, нарушив нормы трудового законодательства.

Чтобы защитить права работника, Приморский транспортный прокурор подал иск с требованием взыскать не только сам долг, но и дополнительные деньги за причиненные неудобства.

«Истец просил взыскать с ответчика в пользу работника задолженность по заработной плате в размере 568 тысяч рублей, компенсацию за задержку выплаты заработной платы в размере 11 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Сейчас инстанция полностью поддержала требования прокурора. Нарушенные права матроса восстановлены, и работодатель обязан перевести мужчине все положенные ему заработанные средства и компенсации.

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