Двух пациентов с тяжелыми травмами доставили во Владивосток Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В апреле специалисты медицины катастроф доставили во Владивосток двух пациентов с тяжелыми переломами из Уссурийска и Пожарского района. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

9 апреля помощь понадобилась 56-летнему мужчине из Уссурийска. После падения он получил сложный перелом костей черепа и находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Команда во главе с анестезиологом-реаниматологом перевезла его в тяжелом состоянии на автомобиле в «тысячекоечную» без ухудшения самочувствия.

Позже, 13 апреля, бригада медиков вылетела на вертолете Ми-8 в Пожарский район за 64-летним пациентом. Из-за перелома шейки бедра мужчину забрали из местной больницы для оказания высокотехнологичной помощи во Владивостоке.

«В апреле бригады ТЦМК несколько раз транспортировали больных во Владивосток из разных уголков Приморского края», – рассказали сотрудники Станции скорой медицинской помощи Владивостока.

Сейчас жизням обоих мужчин ничего не угрожает. В клинической больнице № 2 пациентам оказали помощь, они уже выписаны домой.

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