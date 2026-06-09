Россельхознадзор запретил ввоз 400 килограммов китайского салата в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Россельхознадзора нашли опасного вредителя в партии свежего китайского салата латук. Ввоз зараженной продукции на территорию Приморского края запретили. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На фитосанитарном посту «Полтавский» инспекторы досмотрели крупную партию овощей и фруктов весом 4,2 тонны. Эксперты отобрали образцы каждого вида товаров и передали их на профильное исследование. Уссурийская лаборатория провела анализы, по результатам которых в 400 килограммах латука выявили карантинного для ЕАЭС вредителя – западного цветочного трипса. Зараженную часть груза не пропустили через границу.

«Решением Приморского межрегионального управления Россельхознадзора ввоз зараженной части партии запрещен. По выбору собственника продукции – предприятия из Уссурийска – капуста будет уничтожена», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Владелец готовится полностью ликвидировать опасную партию зелени. Стоит отметить, что только с начала года профильные специалисты находили западного цветочного трипса в импортных товарах уже 66 раз.

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