Альтернативу химикатам для защиты томатов от грибка разработали в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке ученые ДВФУ и ДВО РАН разработали экологичный препарат на основе молекул РНК для защиты томатов от грибка. Новое средство должно заменить вредные химикаты. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Грибок альтернария губит листья растений, а привычные яды загрязняют почву и со временем теряют эффективность. Специалисты нашли решение: они создали раствор с копиями трех генов, важных для выживания инфекции. При распылении молекулы РНК проникают в клетки и блокируют деление грибка. На испытаниях с карликовыми томатами средство сократило площадь поражения листьев в три раза, тогда как обычный фунгицид – лишь в 1,4 раза. Уровень хлорофилла в зелени остался в норме.

«Наше открытие – экологически безопасная альтернатива химическим пестицидам. Применение технологии позволит снизить потери продовольствия, исключить накопление токсинов в плодах, защитить здоровье потребителей и предотвратить загрязнение агроэкосистем», – рассказали в пресс-службе ДВФУ.

Сейчас исследователи тестируют новые конструкции молекул для повышения эффективности препарата и изучают его стабильность в окружающей среде.

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