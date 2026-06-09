Жительницу Приморья обязали вернуть 413 тысяч рублей маткапитала Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке прокуратура через суд взыскала с местной жительницы 413 тысяч рублей материнского капитала. Женщина незаконно потратила средства на себя. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2019 году местная жительница решила воспользоваться деньгами, выделенными на улучшение жилищных условий. Она заключила договор целевого займа на строительство жилого дома, однако возводить здание не собиралась.

Все полученные от государства средства женщина забрала на личные нужды, так и не выполнив обязательства. Чтобы возместить причиненный ущерб, районный прокурор подал иск в Надеждинский районный суд, который полностью поддержал эти требования. Ранее за этот обман с крупными выплатами женщину уже осудили за мошенничество.

«Вместе с тем возложенные на нее обязательства женщина не исполнила, а полученные денежные средства потратила на собственные нужды, не намереваясь в действительности улучшать жилищные условия», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Судебное решение вступило в законную силу. Фактическое взыскание средств находится на строгом контроле надзорного ведомства, осужденной предстоит полностью вернуть государству всю сумму.

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