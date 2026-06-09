Из Владивостока в Петербург запустят прямые рейсы летом

В пути пассажиры проведут 8 часов 35 минут. Фото: Международный аэропорт Владивосток

С 20 июня авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет беспосадочные перелеты между Владивостоком и Санкт-Петербургом. Рейсы будут выполняться три раза в неделю в пиковый летний период. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Прямые рейсы в северную столицу запланированы по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Владивостока самолеты вылетают по пятницам в 17:20, по субботам и воскресеньям – в 14:45 по местному времени. В пути пассажиры проведут 8 часов 35 минут. Перевозка осуществляется на комфортабельных широкофюзеляжных воздушных судах.

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