Ночевали рядом с пингвинами: в Приморском океанариуме вспомнили первых птенцов Гумбольдта

Из-за ослабленного после перелета иммунитета птиц встречали в защитных костюмах. Фото: Приморский океанариум

В 2018 году в Приморском океанариуме появились первые пингвины – шесть птенцов Гумбольдта в возрасте от 9 до 16 месяцев прибыли из чешского питомника Nature Resource Network s.r.o. из Праги. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Орнитологи океанариума специально ездили в Чехию, чтобы познакомиться с птицами и сопровождать их на новое место. По словам специалиста Владиславы Крещеновской, пингвинов ждали до вечера, и момент, когда из коробок показались черно-белые головы, стал настоящим счастьем. Из-за ослабленного после перелета иммунитета птиц встречали в защитных костюмах. Новоселов взвесили, сфотографировали для различия и дали им имена.

Первые трое суток сотрудники ночевали рядом с пингвинами, дежурили по очереди, а затем полгода держали их на карантине в научно-адаптационном корпусе – заходить в вольер можно было только в одноразовых костюмах, шапочках и масках. Переезд прошел хорошо, птицы прижились, и сейчас орнитологи видят результаты своей работы.

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