Мэрия Владивостока отклонила проект застройки 54,5 га в районе Змеинки

Проект предполагал возведение на 54,5 гектара 30-этажных жилых комплексов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация города официально отклонила документацию по планировке и межеванию крупного участка в районе улицы Острогорной. Причиной стали итоги общественных обсуждений, прошедших в мае. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Проект предполагал возведение на 54,5 гектара 30-этажных жилых комплексов, школы-детсада, спорткомплекса и гостиницы. Под снос попадали около 30 объектов, включая жилые дома, мастерские, склады и гаражные комплексы. Взамен планировалось построить более 166 тысяч квадратных метров жилья, два детских сада на 440 мест, поликлинику, крытый спортзал, гостиницу и многоярусные паркинги.

Реализация разбивалась на два этапа: первую очередь намечали завершить к 2029 году, вторую – до 2040 года. Согласно постановлению мэрии №1522 от 8 июня, оба документа (проект планировки и проект межевания) отправлены на доработку. Контроль поручен заместителю главы администрации Андрею Сухову.

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