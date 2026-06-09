Мэрия заключила контракт с подрядчиком на строительство школы на Патрокле

Школу на 1275 мест сдадут к марту 2029 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Владивостока нашла подрядчика для завершения долгостроя школы в микрорайоне Патрокл. Контракт на 4,17 миллиарда рублей подписан с ООО «СЭМ», который должен сдать объект на 1275 мест к марту 2029 года. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Предыдущий исполнитель – ГК «Альянс» – не смог закончить школу в срок. Контракт с ним расторгли в одностороннем порядке из-за систематических срывов и судов. Начальная цена нового контракта составляла 4,2 миллиарда, но в итоге снизилась до 4,17 миллиарда. Компании «СЭМ» предстоит обследовать здание, при необходимости скорректировать документацию, провести все работы и ввести объект в эксплуатацию.

Сейчас на площадке готов каркас зданий и инженерные коммуникации. Осталось сделать внутреннюю отделку, кровлю, фасад, закупить оборудование и благоустроить территорию. В школе, помимо классов, разместят несколько спортзалов, библиотеку, бассейн, танцевальный зал, группы продленного дня и даже кинотеатр. Пока стройка продолжается, детей из микрорайона возят на комфортабельных автобусах в ближайшие школы, а в этом году дополнительно откроют начальную школу в выкупленных у застройщиков помещениях.

История долгостроя тянется с ноября 2020 года. Тогда контракт с «Альянсом» заключили на 1,88 миллиарда со сроком сдачи в декабре 2024 года. Позже смета выросла до 2,95 миллиарда, но подрядчик требовал уже 4,5 миллиарда и переноса сроков на 2027 год. Суд отказал компании в иске об изменении условий контракта. В итоге «Альянс» получил штрафов более чем на 600 миллионов рублей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал ситуацию «нервной» и отметил, что изначальная цена 60 тысяч рублей за квадратный метр была нереальной.

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