В Артеме полиция проверяет дорожный конфликт с таксистом

По итогам проверки примут законное решение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме полиция начала проверку после конфликта между двумя водителями на дороге. Запись случившегося обнаружили сами сотрудники во время мониторинга соцсетей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В отдел полиции по Артему обратился местный житель. Он попросил привлечь к ответственности водителя такси, который нанес ему телесные повреждения. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, ищут второго участника драки и проверяют, соблюдал ли таксист миграционное законодательство.

Потерпевшему выдадут направление на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть вреда здоровью. По итогам проверки примут законное решение.

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