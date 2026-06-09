На Камчатке утвердили правила наблюдения за дикими животными

Попытки покормить или приблизиться к диким животным опасны для обеих сторон Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке официально вступили в силу правила поведения при наблюдении за дикими животными. Документ запрещает приближаться к зверям, кормить их, шуметь и мусорить, но пока неясно, как именно будут наказывать нарушителей – поправки в закон об административных правонарушениях только готовятся. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Согласно новым нормам, на природе нельзя оставлять еду, отходы и корм для животных, а также трогать норы и гнезда. Для разных видов установлены безопасные дистанции: к мелким пушистым (суслики, зайцы, белки) – не ближе 20 метров, к волкам и лисицам – от 50 метров, к медведям и лосям – от 200 метров, а к северному оленю и снежному барану – от 450 метров.

Запрещено преграждать путь зверям, бросать в них предметы, натравливать собак и гнать на машине. В региональном Минлесохоты подчеркивают, что попытки покормить или приблизиться к диким животным опасны для обеих сторон, так как у зверей формируется привычка к людям, что нередко ведет к агрессии и выходам в населенные пункты.

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