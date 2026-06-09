Вузы Приморья вошли в ТОП-5 России по трудоустройству выпускников

Самые высокие зарплаты зафиксировали у выпускников Тихоокеанского медуниверситета

Четыре приморских университета попали в первую пятерку национального рейтинга подготовки кадров. Лидерство региону обеспечили ДВФУ, Тихоокеанский государственный медицинский университет, Морской государственный университет имени Невельского и Владивостокский государственный университет. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Рейтинг составили на основе реальных данных о трудоустройстве выпускников 2023 года, чей доход достигает 114,6 тысячи рублей в месяц, сообщили в краевом министерстве профобразования. Сразу 13 образовательных направлений от приморских вузов вошли в ТОП-5. Отличились будущие физики, биологи, химики-технологи, фармацевты, кораблестроители и IT-специалисты. Также в пятерку попали сферы сервиса и туризма, востоковедения и педагогики. Еще ряд инженерных и естественно-научных программ вошли в ТОП-10.

Министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий подчеркнул, что университеты региона показывают высокие результаты в стратегически значимых направлениях: инженерии, IT, медицине, морской отрасли и востоковедении. Самые высокие зарплаты зафиксировали у выпускников Тихоокеанского медуниверситета – 114 633 рубля, затем идут моряки из МГУ им. Невельского – 107 889 рублей и ДВФУ – 105 607 рублей. В среднем по краю молодые специалисты с дипломом зарабатывают от 85 до 110 тысяч рублей в зависимости от вуза и специальности.

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