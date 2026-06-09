В Приморье отремонтируют четыре километра дороги к селу Хвалынка

Сегодня ход ремонта проверили вместе с общественными наблюдателями. Фото: правительство Приморья

В Спасском округе Приморского края продолжается ремонт четырех километров подъездной дороги к селу Хвалынка. Готовность объекта на текущий момент составляет 40%. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Специалисты Примавтодора уже очистили полосу отвода, сформировали кюветы, подготовили основание и приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетона. Работы идут в рамках национального проекта. Сегодня ход ремонта проверили вместе с общественными наблюдателями – замечаний к подрядчику нет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.