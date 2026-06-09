Следком начал проверку после схода вагонов в Артеме

В настоящее время специалисты уточняют размер материального ущерба Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае следователи выясняют обстоятельства схода двух порожних вагонов в Артеме. Это произошло 8 июня 2026 года, пострадавших нет. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит процессуальную проверку по статье 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По предварительным данным, вагоны сошли с рельсов на путях необщего пользования из-за уширения железнодорожного пути. Опрокидывания не случилось. В настоящее время специалисты уточняют размер материального ущерба.

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