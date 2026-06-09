Жительницы Уссурийска перевели аферистам более шести миллионов рублей

О фактах преступных посягательств просят сообщать по телефонам 102 или 112 Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске две местные жительницы попались на уловки мошенников и перевели злоумышленникам свыше шести миллионов рублей. Женщинам объяснили, что их деньги будут в безопасности на специальных «резервных» счетах, но в итоге все сбережения ушли аферистам. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Первой жертвой стала 71-летняя пенсионерка. Ей позвонил якобы сотрудник водоканала и попросил код из СМС для проверки счетчиков. После этого пришло сообщение о доступе мошенников к ее счетам, а затем лжеюрист убедил женщину снять пять миллионов рублей и передать курьеру. В тот же день жительница села Глуховка лишилась более одного миллиона рублей: звонивший представился оператором связи и под предлогом подключения интернета уговорил перевести деньги на подконтрольные аферистам счета. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция Приморья призывает граждан немедленно прекращать разговор, если незнакомец называет себя представителем ведомства, и не перезванивать по номерам из СМС. Понятий «безопасный» или «резервный» счет не существует. О фактах преступных посягательств просят сообщать по телефонам: 102 или 112.

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