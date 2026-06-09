На Камчатке запустили сервис, который показывает, где едет автобус

Проект реализован по инициативе правительства края Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Камчатском крае начал работать онлайн-сервис, в реальном времени показывающий передвижение автобусов и время их прибытия на остановку. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Отслеживать пассажирский транспорт теперь могут жители Петропавловска-Камчатского, Елизова и Елизовского района. Для этого не нужно скачивать приложения или регистрироваться – достаточно открыть сайт на телефоне или компьютере. На интерактивной карте видны все автобусы города. Кликнув на нужную остановку, пользователь увидит, какой транспорт подъедет и через сколько минут. Система также умеет строить маршруты с пересадками и присылать уведомления о перекрытиях дорог или изменениях в расписании.

Сервис пригодится тем, кто ездит на работу и не хочет долго ждать, родителям, которые беспокоятся о детях по дороге из школы, пожилым людям, которым трудно стоять на холоде, а также гостям города, не знающим местного расписания. Проект реализован по инициативе правительства края. Как отметил заместитель министра транспорта региона Александр Федотов, портал создали для удобства жителей, чтобы повысить прозрачность работы транспорта и сэкономить время людей. Сервис бесплатный, пользоваться им можно без регистрации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.