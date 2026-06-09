Лесные пожарные Приморья прошли воздушную подготовку

По итогам сборов все участники подтвердили допуск к производственным спускам в текущем пожароопасном сезоне. Фото: Платон Волков, КГБУ «Приморская авиабаза»

Специалисты «Приморской авиабазы» завершили тренировочные сборы по спускам с вертолета для борьбы с огнем в труднодоступных местах. В учениях участвовали 128 человек из семи авиаотделений – парашютисты-пожарные, десантники-пожарные и инструкторы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Два дня они отрабатывали навыки на специальной площадке, приближенной к реальным условиям, используя вертолет Ми-8Т. Сначала сотрудники прошли наземную подготовку: проверили и подогнали снаряжение. Затем выполнили практические спуски с высоты от 10 до 20 метров под руководством старшего инструктора Андрея Тумина.

По итогам сборов все участники подтвердили допуск к производственным спускам в текущем пожароопасном сезоне. Весной этого года применять десантников на реальных пожарах в Приморье не понадобилось, но их навыки востребованы при ликвидации крупных возгораний и помощи другим регионам. «Приморская авиабаза» подведомственна краевому министерству лесного хозяйства и охраняет леса региона от пожаров.

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