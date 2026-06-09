В Приморье 10 июня придут дожди и грозы

Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

10 июня погоду в Приморском крае будет определять поле пониженного атмосферного давления. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, и умеренный южный ветер, который в отдельных районах усилится до сильного. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Днем столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов, на восточном побережье будет прохладнее – от +10 до +15. Во Владивостоке переменная облачность, небольшой дождь возможен в конце дня при южном умеренном ветре и температуре +18...+20. В Уссурийске днем во второй половине дня пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +23...+25. В Находке осадки ожидаются во второй половине дня, температура составит +19...+21.

Температура воды в Амурском заливе – до +14 градусов, в заливе Посьета – до +16, у берегов Находки – до +11.

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