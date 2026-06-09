Артёмовская ТЭЦ-2 получила новое название и руководителя

Фото: пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания»

В составе АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) создано новое структурное подразделение «Шкотовская ТЭЦ» (СП «ШТЭЦ»). Оно введено для эксплуатации строящейся Артемовской ТЭЦ-2. Директором энергопредприятия назначен Сергей Мордвин, ранее руководивший структурным подразделением «ТЭЦ Восточная» во Владивостоке. С персоналом Шкотовской ТЭЦ встретился генеральный директор АО «ДГК» Сергей Иртов в рамках рабочего визита в Приморский край.

– Рад видеть и познакомиться с коллективом нового современного объекта Дальнего Востока. Задача перед вами стоит серьезная – ввод в эксплуатацию новой Шкотовской ТЭЦ с учетом вашего предыдущего опыта работы на предприятиях энергетики. Параллельно с изучением оборудования, участием в пробных запусках, вам необходимо выстраивать работу по вашим направлениям. Желаю всем успехов в работе! – обратился к коллективу Сергей Иртов.

Основная задача на текущий момент – формирование профессионального коллектива, готового работать на самом современном оборудовании. В составе Шкотовской ТЭЦ будут эксплуатироваться современные отечественные парогазовые установки, водоподготовка с установками обратного осмоса, предусмотрено максимальное применение автоматического управления технологическими процессами.

– Персонал станции формируется во многом за счет приезда работников из других регионов, хотя основа коллектива – приморские энергетики Дальневосточной генерирующей компании. Для привлечения из других регионов АО «ДГК» реализуются различные программы поддержки, планируется обеспечение доставки персонала служебным транспортом из городов Артем и Владивосток, прорабатывается вопрос предоставления служебного жилья иногородним работникам, – сказал директор ШТЭЦ Сергей Мордвин.

– Я родом из города Осинники Кемеровской области. В энергетике работаю с 1999 года. В 2013 году трудоустроился на Новокузнецкую ТЭЦ, на которой впервые за Уралом были установлены газотурбинные установки. Работа была увлекательной, узнавали множество новых интересных моментов. Со временем люди разъехались по всей нашей большой стране – от Калининграда до Приморского края – передавать приобретенный опыт и знания. От своих бывших коллег узнал о строительстве Шкотовский ТЭЦ. Обсудил с родными, подал резюме, и было принято решение переехать жить и работать в Приморье, – говорит заместитель начальника котлотрубинного цеха ШТЭЦ Валерий Овчинников.

В настоящий момент энергостройка переживает важный этап – завершается монтаж открытого распределительного устройства – ОРУ-220/110 кВ, которое позволит организовать выдачу электрической мощности нового энергообъекта.

– Включение в сеть ОРУ-220/110 позволит поэтапно запитать электричеством основное и вспомогательное оборудование станции. Это создаст условия для проведения полномасштабных пусконаладочных работ, – сказал заместитель главного инженера ШТЭЦ Александр Гиберт.

В июле ожидается завершение строительства распределительного газопровода от ГРС-2 до Шкотовской ТЭЦ. К этому моменту будет завершен монтаж газораспределительного пункта на самой стройплощадке, и оборудование будет готово к заполнению природным газом.

В четвертом квартале 2026 года на генерирующем оборудовании станции запланировано проведение пусконаладочных работ.