Что произошло в Приморье к утру 10 июня

Рабочие убирают весь мусор, который скопился за зиму Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

К началу купального сезона, который в столице Приморья наступает обычно в июле, прибрежные территории готовят к приему отдыхающих. Сотрудники муниципального учреждения «Зеленый Владивосток» приступили к очистке городских пляжей от накопившихся за зимний период мусора и растительности.

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