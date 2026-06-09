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НовостиОбщество9 июня 2026 21:02

Что произошло в Приморье к утру 10 июня

Прибрежные зоны в Приморье расчищают от травы, водорослей и мусора
Евгения Богданова
Рабочие убирают весь мусор, который скопился за зиму

Рабочие убирают весь мусор, который скопился за зиму

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

К началу купального сезона, который в столице Приморья наступает обычно в июле, прибрежные территории готовят к приему отдыхающих. Сотрудники муниципального учреждения «Зеленый Владивосток» приступили к очистке городских пляжей от накопившихся за зимний период мусора и растительности.

Множественные ножевые ранения и огромная потеря крови потребовали экстренной госпитализации жителя Приморья. Мужчина поступил в больницу в состоянии, требующем немедленной медицинской помощи, и за его жизнь развернулась настоящая борьба.

На Камчатке приостановили поисковую операцию в Елизовском районе. 78-летняя женщина бесследно исчезла во время прогулки, и несмотря на колоссальные усилия кинологов, волонтеров и спасателей, найти ее так и не удалось.

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