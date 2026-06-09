Землетрясение магнитудой 5.2 произошло недалеко от Петропавловска-Камчатского Фото: Александр БОЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Утром 10 июня приборы зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр располагался на расстоянии 168 километров от Петропавловска-Камчатского. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сейсмическое событие произошло в 7:49 по местному времени. Специальная техника точно определила локацию: очаг подземных толчков залегал глубоко под землей – на отметке 42,8 километра. Географические координаты эпицентра составили 52.2784 северной широты и 160.7316 восточной долготы.

Согласно официальным данным сейсмического мониторинга, мощность природного явления оценивается в 5,2. Землетрясение произошло на достаточно большом удалении от города и на безопасной глубине, поэтому серьезной угрозы не представляло.

Специальная аппаратура продолжает работу в штатном режиме. Техника отслеживает сейсмическую обстановку, чтобы вовремя регистрировать любые изменения активности в регионе.

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