За ложное сообщение о взрывном устройстве осудят жителя Приморья Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Находке ранее судимый местный житель предстанет перед судом за заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве в терминале по перевалке нефтепродуктов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В апреле безработный местный житель поругался со своей сожительницей. Он позвонил в полицию и передал выдуманные сведения о наличии опасного взрывного устройства прямо на месте работы женщины. Обман из хулиганских побуждений повлек за собой причинение крупного ущерба.

«Находкинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 49-летнего ранее судимого местного жителя», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Расследование полностью завершено. Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд, где все собранные материалы в скором времени рассмотрят по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.