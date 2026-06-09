Трое жителей Приморья похитили 8,4 миллиона рублей у участников СВО Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийский районный суд поступило уголовное дело в отношении троих жителей Октябрьского района, которых обвиняют в мошенничестве с выплатами участников СВО. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ради незаконного обогащения мужчины искали людей без постоянного места жительства и предлагали им подписать контракт с Министерством обороны РФ. Зная правила получения страховых выплат и заработной платы, они обманывали людей.

Под видом помощи с оформлением нужных бумаг обвиняемые уговаривали людей делать нотариальные доверенности. Это давало им возможность в дальнейшем свободно распоряжаться чужими банковскими счетами. В итоге общий материальный ущерб от этих преступлений составил 8,464 миллиона рублей.

«Вводив граждан в заблуждение относительно своих истинных намерений, под предлогом помощи в сборе и оформлении документов для заключения контракта, убеждали в необходимости оформления нотариальной доверенности для управления их банковскими счетами в последующем», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Первое заседание по уголовному делу состоялось 8 июня.

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