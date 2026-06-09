Таксист устроил погоню и напал на мужчину в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме на трассе в сторону аэропорта Кневичи водитель такси спровоцировал аварийную ситуацию, после чего устроил погоню и избил человека. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

8 июня на дороге Владивосток – аэропорт Кневичи таксист попытался обогнать машину по обочине. После этого он начал преследовать другого участника движения, подавал сигналы и настойчиво требовал остановиться. Когда транспорт затормозил, нападавший нанес водителю телесные повреждения. Все происходящее на дороге зафиксировал видеорегистратор пострадавшего.

«Личность водителя такси установлена, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – рассказали в Прокуратуре Приморского края.

Сейчас правоохранительные органы открыли уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. Ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.

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