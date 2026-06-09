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НовостиОбщество9 июня 2026 23:13

Суд на Камчатке взыскал 300 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

Краевой суд вдвое увеличил сумму компенсации
Алина ВЕСНИНА
Суд на Камчатке взыскал 300 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

Суд на Камчатке взыскал 300 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Елизовском районе Камчатского края домашняя собака породы американская акита напала на 6-летнюю девочку. После апелляции краевой суд обязал хозяйку животного выплатить семье крупную денежную компенсацию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В мае прошлого года ребенок катался на велосипеде. Заметив на улице миловидного пса, девочка решила его погладить. Однако сбежавшее из частного двора животное набросилось на нее и искусало лицо, грудь и руки. Оттащить собаку помогли случайные прохожие. Пострадавшая лечилась в стационаре, проходила терапию от бешенства, а на ее щеке остались шрамы.

Изначально хозяйка акиты перевела 25 тысяч рублей за порванные вещи и принесла фрукты, а самого пса отправила на север края. Позже суд первой инстанции назначил компенсацию в 150 тысяч рублей, но мама девочки подала апелляцию, потребовав увеличить выплату из-за необходимости пластической хирургии.

«Судебная коллегия по гражданским делам Камчатского краевого суда, проверив материалы дела, увеличила размер компенсации морального вреда вдвое – до 300 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе судов Камчатского края.

Судебное решение принято окончательно. Владелице агрессивной собаки предстоит перевести семье пострадавшей всю назначенную сумму за причиненные физические и нравственные страдания.

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