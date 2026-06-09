Суд на Камчатке взыскал 300 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Елизовском районе Камчатского края домашняя собака породы американская акита напала на 6-летнюю девочку. После апелляции краевой суд обязал хозяйку животного выплатить семье крупную денежную компенсацию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В мае прошлого года ребенок катался на велосипеде. Заметив на улице миловидного пса, девочка решила его погладить. Однако сбежавшее из частного двора животное набросилось на нее и искусало лицо, грудь и руки. Оттащить собаку помогли случайные прохожие. Пострадавшая лечилась в стационаре, проходила терапию от бешенства, а на ее щеке остались шрамы.

Изначально хозяйка акиты перевела 25 тысяч рублей за порванные вещи и принесла фрукты, а самого пса отправила на север края. Позже суд первой инстанции назначил компенсацию в 150 тысяч рублей, но мама девочки подала апелляцию, потребовав увеличить выплату из-за необходимости пластической хирургии.

«Судебная коллегия по гражданским делам Камчатского краевого суда, проверив материалы дела, увеличила размер компенсации морального вреда вдвое – до 300 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе судов Камчатского края.

Судебное решение принято окончательно. Владелице агрессивной собаки предстоит перевести семье пострадавшей всю назначенную сумму за причиненные физические и нравственные страдания.

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