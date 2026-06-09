Ранее судимый мужчина получил срок за убийство приятеля в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Первореченском районном суде вынесли приговор ранее судимому мужчине, который убил своего товарища. Уголовное дело рассматривали с участием присяжных заседателей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время встречи со своим товарищем мужчина нанес ему один удар ножом прямо в область грудной клетки. От полученного ранения человек скончался. Коллегия присяжных заседателей детально изучила материалы этого дела и вынесла свой обвинительный вердикт абсолютно единогласно.

«Суд на основании вердикта присяжных заседателей признал гражданина виновным в совершении преступления, в итоге назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Судебное разбирательство полностью завершено. Признанному виновным мужчине предстоит отправиться в исправительное учреждение для отбывания назначенного наказания в условиях строгого режима.

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