Коммунальное предприятие оштрафовали за разлив нечистот на Камчатке Фото: Аца КОШТЭ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке природоохранная прокуратура добилась штрафа в 200 тысяч рублей для коммунального предприятия за разлив сточных вод на сопке Мишенной. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В марте этого года из-за того, что организация не приняла должных мер по содержанию сетей водоотведения, нечистоты вылились из канализации прямо на рельеф сопки. Грязная вода оказалась в границах водоохранной зоны водного объекта. Природоохранный прокурор внес официальное представление руководителю предприятия, после чего разлив устранили.

«По результатам рассмотрения материалов надзорного ведомства назначено наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Сейчас постановление о назначении крупного денежного штрафа еще не вступило в законную силу. Коммунальному предприятию предстоит выплатить всю указанную сумму за допущенное экологическое нарушение.

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