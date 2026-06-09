Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 23:54

Коммунальное предприятие оштрафовали за разлив нечистот на Камчатке

Организацию обязали выплатить 200 тысяч рублей за экологическое нарушение
Алина ВЕСНИНА
Коммунальное предприятие оштрафовали за разлив нечистот на Камчатке

Коммунальное предприятие оштрафовали за разлив нечистот на Камчатке

Фото: Аца КОШТЭ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке природоохранная прокуратура добилась штрафа в 200 тысяч рублей для коммунального предприятия за разлив сточных вод на сопке Мишенной. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В марте этого года из-за того, что организация не приняла должных мер по содержанию сетей водоотведения, нечистоты вылились из канализации прямо на рельеф сопки. Грязная вода оказалась в границах водоохранной зоны водного объекта. Природоохранный прокурор внес официальное представление руководителю предприятия, после чего разлив устранили.

«По результатам рассмотрения материалов надзорного ведомства назначено наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Сейчас постановление о назначении крупного денежного штрафа еще не вступило в законную силу. Коммунальному предприятию предстоит выплатить всю указанную сумму за допущенное экологическое нарушение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.