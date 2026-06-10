Подрядчик добился взыскания 1,5 миллиона рублей за выполненные работы в Приморье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Пластун строительная компания через суд взыскала с заказчика долг за выполненный муниципальный контракт. Предприятие уложило асфальт вокруг местной школы, но так и не получило полную оплату. Задолженность составила полтора миллиона рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В марте 2025 года стороны договорились заасфальтировать территорию возле образовательного учреждения. Стоимость работ по контракту составила чуть больше 1,5 миллиона рублей. Строители выполнили условия, заказчик принял объект без замечаний, но заплатил лишь частично. После оформления документа сверки взаимных расчетов компания подала судебный иск.

«Поскольку материалами дела подтверждается факт выполнения истцом работ на основании договора и принятие их ответчиком без замечаний, суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности заявленных требований истца о взыскании основного долга в размере 1,5 миллиона рублей», – рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

Суд полностью поддержал требования строительного предприятия о взыскании средств. Теперь заказчик обязан официально перевести подрядчику всю оставшуюся сумму долга.

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