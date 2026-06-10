Ребенку погибшего участника СВО выплатили 1,6 миллиона рублей в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Пластун Тернейского района прокуратура через суд добилась выдачи положенных средств для несовершеннолетнего ребенка погибшего участника специальной военной операции. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2025 году в надзорное ведомство обратилась мать ребенка. Выяснилось, что по ее заявлению о назначении поддержки долгое время не принималось никакого решения. Чтобы защитить интересы несовершеннолетнего, районный прокурор направил иск в судебную инстанцию с требованием официально признать за ним право на помощь от государства и взыскать соответствующую долю.

«Установлено, что жительница поселка Пластун обратилась с заявлением о предоставлении единовременной выплаты несовершеннолетнему в связи с гибелью его отца в зоне специальной военной операции», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

В итоге суд полностью поддержал заявленные требования прокурора. В результате вмешательства надзорного ведомства права ребенка были восстановлены, и несовершеннолетнему перечислили положенную единовременную выплату в размере 1,6 миллиона рублей.

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