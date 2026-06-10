Квартиру в аварийном доме обязали выкупить после решения суда в Приморье Фото: Анастасия АЛЯМКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Владимиро-Александровское суд встал на защиту прав владельцев квартир в разрушающемся доме. Местные жители пожаловались на долгое отсутствие решений о выкупе их квадратных метров. В итоге муниципалитет обязали забрать опасные помещения и возместить людям убытки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Собственники помещений в здании на улице Лазо потребовали забрать их недвижимость для муниципальных нужд. Проверка подтвердила, что текущее состояние постройки напрямую угрожает жизни и здоровью людей. Однако за долгое время муниципалитет так и не принял никаких реальных мер по расселению, нарушив законные права владельцев. Чтобы добиться справедливости, людям пришлось идти с иском в судебные инстанции.

«В 2018 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу, а в 2021 году сроки его сноса были продлены до конца 2025 года», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Процессуальное решение еще не вступило в силу. Как только это произойдет, у муниципалитета будет ровно месяц, чтобы приобрести недвижимость и перевести людям все положенные деньги за вынужденный переезд.

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