Подпольный цех с 410 килограммами икры лосося накрыли на Камчатке Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Мильково вынесли приговор местному жителю за организацию подпольного цеха. Мужчина производил и хранил для продажи лососевую икру без обязательной маркировки. Весь нелегальный деликатес изъяли, а владельцу бизнеса назначили крупный штраф. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из-за материальных трудностей селянин решил подзаработать на производстве еды. Он купил пластиковые куботейнеры, оборудовал свой гараж под хранилище и стал скупать сырец кеты и кижуча. В помещении он засаливал продукт, упаковывал в тару и продавал. Всего за время работы цеха мужчина успел сделать 410 килограммов готового деликатеса. На судебном заседании он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Суд с учетом обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствия обстоятельств, его отягчающих, назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 330 тысяч рублей», – рассказали в Объединенной пресс-службе судов Камчатского края.

По решению инстанции всю нелегальную партию деликатеса предписано уничтожить, а морозильные лари конфисковать в доход государства. Помимо основного штрафа, осужденному придется оплатить расходы на услуги адвоката в размере около 50 тысяч рублей.

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