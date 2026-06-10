Прокуратура взяла на контроль затянувшийся ремонт площади Ленина в Артеме Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме прокуратура проверила ход благоустройства площади Ленина. Строители не успели закончить работы по национальному проекту в установленный срок. Из-за серьезных задержек в ситуацию пришлось вмешаться надзорному ведомству. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время рабочей поездки прокурор вместе со строительным подрядчиком осмотрели центральную часть площади и участок между улицами Фрунзе и Кирова. Оценив темпы и объемы благоустройства, проверяющие установили, что время на выполнение задач по национальному проекту уже истекло.

«Установлено, что срок исполнения строительных работ истек, в связи с чем заказчиком принято решение о продлении контракта», – рассказали в прокуратуре.

Проверяющие будут каждую неделю следить за темпами стройки, а за все допущенные просрочки к исполнителям планируют применять штрафные санкции.

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