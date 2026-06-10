Двухквартирный дом и надворные постройки загорелись в Приморье утром 10 июня Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Рано утром в селе Спасское загорелся двухквартирный дом и расположенные рядом постройки. Сотрудники МЧС России прибыли на место и ликвидировали огонь. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Расчеты пожарной охраны приехали по вызову уже через пять минут. Огонь успел охватить кровлю жилого здания, веранду одной из квартир, а также соседние хозяйственные сооружения во дворе. Пожар раскинулся на территории около 100 квадратных метров.

«На момент их прибытия горели кровля дома, веранда одной из квартир и расположенные рядом надворные постройки. В результате пожара дом поврежден огнем, летняя кухня и дровяник уничтожены полностью», – рассказали в МЧС России по Приморскому краю.

Пожар полностью потушен, а сгоревшая территория очищена от тлеющих элементов. Причиной возгорания специалисты назвали короткое замыкание электропроводки.

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