Женщина забила до смерти знакомого сковородой на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Ключи Усть-Камчатского округа суд вынес приговор 63-летней местной жительнице. Женщина ударила своего 56-летнего знакомого сковородой по голове, из-за чего он скончался. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В феврале 2026 года местный житель пришел к осужденной домой в гости, чтобы выпить спиртного. Во время застолья между ними произошел конфликт, и хозяйка схватила тяжелую кухонную сковороду, ударив ей мужчину. После этого состояние пострадавшего начало сильно ухудшаться. Однако женщина не оказала ему никакой помощи и не стала вызывать медиков, человек умер прямо в ее квартире.

«Наблюдая ухудшение состояния пострадавшего, она не приняла мер к оказанию ему помощи, медиков не вызвала, от полученных травм мужчина скончался у нее дома», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать этот срок она будет в исправительной колонии общего режима. Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу.

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