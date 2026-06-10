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НовостиОбщество10 июня 2026 3:15

Жертв может быть больше: на Сахалине арестовали подростка по пугающему делу о преступлении против детей

В насилии над несовершеннолетними подозревают подростка на Сахалине
Алина ВЕСНИНА
СК открыл дело по информации об издевательствах над детьми на Сахалине

СК открыл дело по информации об издевательствах над детьми на Сахалине

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Тревожные события разворачиваются на Сахалине. Среди местных жителей появилась информация о том, что подросток мог совершить противоправные действия в отношении детей. Сейчас он уже находится в следственном изоляторе, однако правоохранители пока не раскрывают детали происходящего. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пугающие события могли происходить во время школьных каникул. По неподтвержденной информации, от возможных действий подростка могли пострадать несколько ребят.

Однако точное количество вероятных потерпевших пока остается неизвестным, а сама история обрастает домыслами. При каких обстоятельствах совершались предполагаемые преступления? Почему происходящее могло долгое время оставаться вне поля зрения взрослых? И главное – есть ли другие пострадавшие?

В следкоме от подробных комментариев по поводу случившегося воздержались, ссылаясь на тайну следствия и необходимость защиты прав несовершеннолетних.

«В интересах следствия и несовершеннолетних участников информация пока не разглашается», – рассказали в СУ СК России по Сахалинской области.

Тем не менее сам факт серьезных разбирательств находит подтверждение: заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемый юноша, предварительно, отправлен под арест и находится в СИЗО.

Пока в этой истории больше вопросов, чем ответов. Следователи не называют ни точный возраст возможных пострадавших, ни места предполагаемых инцидентов. Теперь правоохранителям предстоит отделить слухи от реальных фактов, установить всех возможных участников и детально разобраться во всех обстоятельствах случившегося.

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