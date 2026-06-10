Жертв может быть больше: на Сахалине арестовали подростка по пугающему делу о преступлении против детей

СК открыл дело по информации об издевательствах над детьми на Сахалине Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Тревожные события разворачиваются на Сахалине. Среди местных жителей появилась информация о том, что подросток мог совершить противоправные действия в отношении детей. Сейчас он уже находится в следственном изоляторе, однако правоохранители пока не раскрывают детали происходящего. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пугающие события могли происходить во время школьных каникул. По неподтвержденной информации, от возможных действий подростка могли пострадать несколько ребят.

Однако точное количество вероятных потерпевших пока остается неизвестным, а сама история обрастает домыслами. При каких обстоятельствах совершались предполагаемые преступления? Почему происходящее могло долгое время оставаться вне поля зрения взрослых? И главное – есть ли другие пострадавшие?

В следкоме от подробных комментариев по поводу случившегося воздержались, ссылаясь на тайну следствия и необходимость защиты прав несовершеннолетних.

«В интересах следствия и несовершеннолетних участников информация пока не разглашается», – рассказали в СУ СК России по Сахалинской области.

Тем не менее сам факт серьезных разбирательств находит подтверждение: заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемый юноша, предварительно, отправлен под арест и находится в СИЗО.

Пока в этой истории больше вопросов, чем ответов. Следователи не называют ни точный возраст возможных пострадавших, ни места предполагаемых инцидентов. Теперь правоохранителям предстоит отделить слухи от реальных фактов, установить всех возможных участников и детально разобраться во всех обстоятельствах случившегося.

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